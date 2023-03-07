Коновалова (Крысина) Федора Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1910 ст.
Шешминская Крепость, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1913 ст.
Сын: Коновалов Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Коновалов Трофим Михайлович
Рождение ребёнка
23.06.1915 ст.
Сын: Коновалов Пётр Трофимович
Отец ребёнка: Коновалов Трофим Михайлович
Смерть
Неизвестно