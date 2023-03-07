Коновалова (Крысина) Федора Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Крысина) Федора Васильевна

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Место рождения

Верхняя Кармалка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1885 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Кармалка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.02.1910 ст.

Муж: Коновалов Трофим Михайлович

Шешминская Крепость, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1913 ст.

Сын: Коновалов Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Коновалов Трофим Михайлович

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.06.1915 ст.

Сын: Коновалов Пётр Трофимович

Отец ребёнка: Коновалов Трофим Михайлович

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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