Скоропупова (Свинолупова) Анна Давыдовна
Место рождения
Дата рождения07.01.1910
Дата смерти30.06.1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1910
Отец: Свинолупов Давыд Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1936
Дочь: Скоропупова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Скоропупов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
13.11.1938
Дочь: Карякина Нина Васильевна
Отец ребёнка: Скоропупов Василий Андреевич
Смерть
30.06.1999
Тюхтет, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край