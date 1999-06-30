Скоропупова (Свинолупова) Анна Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоропупова (Свинолупова) Анна Давыдовна

Место рождения

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

07.01.1910

Дата смерти

30.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1910

Отец: Свинолупов Давыд Михайлович

Мать: не указана

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1936

Дочь: Скоропупова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Скоропупов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
13.11.1938

Дочь: Карякина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Скоропупов Василий Андреевич

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
30.06.1999
Тюхтет, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край