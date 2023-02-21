Кожевникова (Крылова) Софья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1915
Дата смерти28.01.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1915
Отец: Крылов Алексей
Рождение ребёнка
17.11.1951
Дочь: Байтман Фрида Авраамовна
Отец ребёнка: Байтман Юрий
Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
15.06.1954
Сын: Байтман Михаил Авраамович
Отец ребёнка: Байтман Юрий
Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Утемишева Вероника Васильевна
Отец ребёнка: Кожевников Василий
Узбекская ССР,г. Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Байтман Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожевников Василий
Смерть
28.01.?
Узбекская ССР, г. Ташкент