Кожевникова (Крылова) Софья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (Крылова) Софья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1915

Дата смерти

28.01.?

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1915

Отец: Крылов Алексей

Мать: Богатова Маргарита Моисеевна

Рождение ребёнка
17.11.1951

Дочь: Байтман Фрида Авраамовна

Отец ребёнка: Байтман Юрий

Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
15.06.1954

Сын: Байтман Михаил Авраамович

Отец ребёнка: Байтман Юрий

Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Утемишева Вероника Васильевна

Отец ребёнка: Кожевников Василий

Узбекская ССР,г. Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байтман Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Василий

Смерть
28.01.?
Узбекская ССР, г. Ташкент
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