Бенкендорф (Шиллинг фон Канштадт) Анна-Юлиана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти11.03.1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.08.1780
Штутгарт
Рождение ребёнка
23.06.1781
Сын: Бенкендорф Александр Христофорович
Отец ребёнка: Бенкендорф Христофор (Кристофер фон)
Рождение ребёнка
31.01.1783
Сын: Бенкендорф Константин Христофорович
Отец ребёнка: Бенкендорф Христофор (Кристофер фон)
Рождение ребёнка
17.12.1784
Дочь: Мария Христофоровна
Отец ребёнка: Бенкендорф Христофор (Кристофер фон)
Рождение ребёнка
17.12.1785
Дочь: Ливен Дарья Христофоровна
Отец ребёнка: Бенкендорф Христофор (Кристофер фон)
Смерть
11.03.1797