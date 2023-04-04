Бенкендорф (Шиллинг фон Канштадт) Анна-Юлиана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бенкендорф (Шиллинг фон Канштадт) Анна-Юлиана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

11.03.1797

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.08.1780

Муж: Бенкендорф Христофор (Кристофер фон)

Штутгарт
Рождение ребёнка
23.06.1781

Сын: Бенкендорф Александр Христофорович

Отец ребёнка: Бенкендорф Христофор (Кристофер фон)

Рождение ребёнка
31.01.1783

Сын: Бенкендорф Константин Христофорович

Отец ребёнка: Бенкендорф Христофор (Кристофер фон)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1784

Дочь: Мария Христофоровна

Отец ребёнка: Бенкендорф Христофор (Кристофер фон)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1785

Дочь: Ливен Дарья Христофоровна

Отец ребёнка: Бенкендорф Христофор (Кристофер фон)

Рига, Rīga
Смерть
11.03.1797
Рига, Rīga
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