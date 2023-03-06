Зайцев Евлампий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1920
Дочь: Зайцева Лидия Евлампиевна
Мать ребёнка: Зайцева Пелагея Матвеевна
Место жительства
1920
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Мещанин города Карасубазар Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно