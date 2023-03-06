Зайцев Евлампий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Евлампий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1920

Дочь: Зайцева Лидия Евлампиевна

Мать ребёнка: Зайцева Пелагея Матвеевна

Место жительства
1920
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Мещанин города Карасубазар Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Пелагея Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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