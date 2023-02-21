Назаренко Владимир Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1938
Дочь: Богатырева Алла Владимировна
Мать ребёнка: Назаренко Лидия Ильинична
Тбилиси Грузия
Рождение ребёнка
05.05.1943
Дочь: Костина Галина Владимировна
Мать ребёнка: Назаренко Лидия Ильинична
Станица Мирская Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаренко Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Назаренко Лидия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаренко Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Назаренко Лидия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаренко Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Назаренко Лидия Ильинична
Смерть
Неизвестно