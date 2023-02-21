Назаренко Владимир Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко Владимир Федосеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1938

Дочь: Богатырева Алла Владимировна

Мать ребёнка: Назаренко Лидия Ильинична

Тбилиси Грузия
Рождение ребёнка
05.05.1943

Дочь: Костина Галина Владимировна

Мать ребёнка: Назаренко Лидия Ильинична

Станица Мирская Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Назаренко Лидия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Назаренко Лидия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Назаренко Лидия Ильинична

Смерть
Неизвестно
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