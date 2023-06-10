Чачемина Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чачемина Ксения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1916 ст.

Сын: Чачемин Константин Егорович

Отец ребёнка: Чачемин Андрей Егоров

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
14/15 мая 1916
Рождение ребёнка
16.08.1919

Дочь: Чачемина Антонина Егоровна

Отец ребёнка: Чачемин Андрей Егоров

Карл Либкнехт, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чачемин Андрей Егоров

Смерть
Неизвестно