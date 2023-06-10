Чачемина Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1916 ст.
Сын: Чачемин Константин Егорович
Отец ребёнка: Чачемин Андрей Егоров
Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
14/15 мая 1916
Рождение ребёнка
16.08.1919
Дочь: Чачемина Антонина Егоровна
Отец ребёнка: Чачемин Андрей Егоров
Карл Либкнехт, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно