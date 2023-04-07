Аксинья Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Татьяна Руфовна
Отец ребёнка: Руф Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Руфовна
Отец ребёнка: Руф Иванович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Михаил Руфович
Отец ребёнка: Руф Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марья Руфовна
Отец ребёнка: Руф Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Руф Иванович
Смерть
1788