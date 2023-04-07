Аксинья Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Татьяна Руфовна

Отец ребёнка: Руф Иванович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Руфовна

Отец ребёнка: Руф Иванович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Михаил Руфович

Отец ребёнка: Руф Иванович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марья Руфовна

Отец ребёнка: Руф Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руф Иванович

Смерть
1788
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