Миронова Клавдия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Клавдия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1935

Дата смерти

22.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1935

Отец: Сосков Савельев Григорий

Мать: Соскова Савельева Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
28.07.1961

Дочь: Архипова Марина Владимировна

Отец ребёнка: Миронов Владимир Борисович

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.01.1970

Дочь: Сёмина Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: Миронов Владимир Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Владимир Борисович

Смерть
22.01.2009
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