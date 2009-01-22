Миронова Клавдия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1935
Дата смерти22.01.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1935
Рождение ребёнка
28.07.1961
Дочь: Архипова Марина Владимировна
Отец ребёнка: Миронов Владимир Борисович
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.01.1970
Дочь: Сёмина Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: Миронов Владимир Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.2009