Барашкина Ширшова Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барашкин Александр
Рождение ребёнка
28.06.1994
Дочь: Барашкина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Барашкин Александр
Рождение ребёнка
29.07.1997
Дочь: Барашкина Емельянова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Барашкин Александр