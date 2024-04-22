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Барашкина Ширшова Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1976

Отец: Ширшов Николай Григорьевич

Мать: Ширшова Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барашкин Александр

Рождение ребёнка
28.06.1994

Дочь: Барашкина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Барашкин Александр

Рождение ребёнка
29.07.1997

Дочь: Барашкина Емельянова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Барашкин Александр

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