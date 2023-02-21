Стрельников Харлам Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Харлам Иванович

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Место рождения

Оренбургская губерния Бузулукский уезд село Алексеевка Съезжая тож

Дата рождения

1831

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Стрельников Иван Ермолаевич

Мать: не указана

Оренбургская губерния Бузулукский уезд село Алексеевка Съезжая тож
Рождение ребёнка
1849

Сын: Стрельников Иван Харламович

Мать ребёнка: не указана

Тифлисская губерния Борчалинский уезд селение Воронцовка
Смерть
1901
Карская губерния город Карс
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