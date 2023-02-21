Стрельников Харлам Иванович
Место рожденияОренбургская губерния Бузулукский уезд село Алексеевка Съезжая тож
Дата рождения1831
Дата смерти1901
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1831
Отец: Стрельников Иван Ермолаевич
Мать: не указана
Оренбургская губерния Бузулукский уезд село Алексеевка Съезжая тож
Рождение ребёнка
1849
Сын: Стрельников Иван Харламович
Мать ребёнка: не указана
Тифлисская губерния Борчалинский уезд селение Воронцовка
Смерть
1901
Карская губерния город Карс