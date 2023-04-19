Мехоношина Анастасия Варлаамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Толстикова Феврония Арефиева
Отец ребёнка: Мехоношин Арефий Феодоров
Рождение ребёнка
17.01.1857 ст.
Отец ребёнка: Мехоношин Арефий Феодоров
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121167#4
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно