Мехоношина Анастасия Варлаамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМехоношина Анастасия Варлаамова

Мехоношина Анастасия Варлаамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Толстикова Феврония Арефиева

Отец ребёнка: Мехоношин Арефий Феодоров

Кекур, Кудымкарский район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.01.1857 ст.

Сын: Мехоношин Иоан Арефиев

Отец ребёнка: Мехоношин Арефий Феодоров

Кекур, Кудымкарский район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121167#4
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мехоношин Арефий Феодоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close