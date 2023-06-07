Матрена Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Вычислено 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Афанасьев Антон Яковлев

Мать: Агафья Иванова

ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчины колл. асс. и кав...
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно