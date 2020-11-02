Бурунина (Марусина) Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1940
Дата смерти02.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурунин Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Бурунин Анатолий Фёдорович
Рождение ребёнка
24.05.1968
Сын: Бурунин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Бурунин Анатолий Фёдорович
Смерть
02.11.2020
Алексеевское, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)