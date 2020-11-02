Бурунина (Марусина) Евдокия Егоровна 20.03.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурунина (Марусина) Евдокия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1940

Дата смерти

02.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1940

Отец: Марусин Егор Яковлевич

Мать: Марусина (Емелина) Анна Яковлена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурунин Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Бурунин Анатолий Фёдорович

Рождение ребёнка
24.05.1968

Сын: Бурунин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Бурунин Анатолий Фёдорович

Смерть
02.11.2020
Алексеевское, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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