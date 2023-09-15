Прохоров Николай
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти27.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Прохоров Егор
Мать: Прохоров Анна
Награда
05.08.1943
Награжден медалью "За отвагу" | Сайт Память Народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie32183084/?static_hash=647a319c939c245e1b8c981d12bde8eev1
Смерть
27.07.1944
Studzianki, Białystok County, Podlaskie Voivodeship
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Польша, Подляское воеводство, г. Белосток, ул. Высоцкего, военное кладбище "Петраше"