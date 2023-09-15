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Прохоров Николай

Место рождения

Кубеинка, Манский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1923

Дата смерти

27.07.1944

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Прохоров Егор

Мать: Прохоров Анна

Кубеинка, Манский муниципальный район, Красноярский край
Награда
05.08.1943
Награжден медалью "За отвагу" | Сайт Память Народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie32183084/?static_hash=647a319c939c245e1b8c981d12bde8eev1
Смерть
27.07.1944
Studzianki, Białystok County, Podlaskie Voivodeship
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Польша, Подляское воеводство, г. Белосток, ул. Высоцкего, военное кладбище "Петраше"
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