Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Малащенко Александр Викторович
Малащенко Александр Викторович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
Дата рождения
11.04.1999
Пол
Мужской
Отец
Малащенко Виктор Павлович
Мать
Малащенко (Дементьева) Оксана Валерьевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1999
Отец:
Малащенко Виктор Павлович
Мать:
Малащенко Оксана Валерьевна
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия