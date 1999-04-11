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Малащенко Александр Викторович

Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

11.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1999

Отец: Малащенко Виктор Павлович

Мать: Малащенко Оксана Валерьевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
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