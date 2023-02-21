Галецкая Любовь Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галецкая Любовь Иннокентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мусонов Иннокентий Иванович

Мать: Мусонова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галецкая Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Галецкий Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галецкий Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Галецкий Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галецкий Николай

Смерть
Неизвестно
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