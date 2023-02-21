Галецкая Любовь Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мусонов Иннокентий Иванович
Мать: Мусонова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галецкая Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Галецкий Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галецкий Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Галецкий Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галецкий Николай
Смерть
Неизвестно