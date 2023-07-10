Чердакова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чердакова Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1968

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1968

Отец: Костелов Василий Ефимович

Мать: Костелова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
26.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чердаков Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
26.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чердаков Александр Евгеньевич