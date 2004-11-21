Бурков Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения07.01.1954
Дата смерти21.11.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
21.11.2004
Место жительства
По 2004