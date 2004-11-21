Бурков Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурков Алексей Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

07.01.1954

Дата смерти

21.11.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
21.11.2004
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2004
Москва, город федерального значения Москва
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