Белокур (Пархоменко) Мелания Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти29.12.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.07.1888 ст.
Сын: Белокур Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Петрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-8?i=577&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
25.04.1890 ст.
Сын: Белокур Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
24.06.1892 ст.
Дочь: Белокур Агриппина Дмитриевна
Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Петрович
Бракосочетание
28.10.1893 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
29.07.1894 ст.
Дочь: Улита Дмитриевна
Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
09.12.1896 ст.
Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Петрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DJ-B?i=226&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Похороны
30.11.1911 ст.
Смерть
29.12.1911 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSLN-4?i=36&cc=3511744&cat=1008700