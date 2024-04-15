Белокур (Пархоменко) Мелания Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур (Пархоменко) Мелания Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

29.12.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1888 ст.

Сын: Белокур Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Петрович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-8?i=577&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
25.04.1890 ст.

Сын: Белокур Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Петрович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
24.06.1892 ст.

Дочь: Белокур Агриппина Дмитриевна

Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Петрович

Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
28.10.1893 ст.

Муж: Белокур Дмитрий Петрович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
29.07.1894 ст.

Дочь: Улита Дмитриевна

Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Петрович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
09.12.1896 ст.

Сын: Белокур Антон Дмитриевич

Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Петрович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DJ-B?i=226&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Похороны
30.11.1911 ст.
Смерть
29.12.1911 ст.
Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSLN-4?i=36&cc=3511744&cat=1008700
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