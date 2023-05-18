Манске (Носуля) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манске Александр Владимиров
Рождение ребёнка
11.11.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манске Александр Владимиров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно