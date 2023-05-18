Манске (Носуля) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манске (Носуля) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манске Александр Владимиров

Рождение ребёнка
11.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манске Александр Владимиров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манске Александр Владимиров

Работа или профессия
Неизвестно