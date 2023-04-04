Карпова Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1907
Беловск, Сентелекская волость, Бийский уезд, Томская губерния
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Карпов Василий Максимович
Беловск, Сентелекская волость, Бийский уезд, Томская губерния
Смерть
Неизвестно