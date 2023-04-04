Карпова Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1907

Муж: Карпов Василий Максимович

Беловск, Сентелекская волость, Бийский уезд, Томская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Карпов Диамид Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Максимович

Беловск, Сентелекская волость, Бийский уезд, Томская губерния
Смерть
Неизвестно