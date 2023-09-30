Муравьева Светлана Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Светлана Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (муравьева ) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Муравьев Николай Зотеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Муравьев Николай Зотеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Николай Зотеевич

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