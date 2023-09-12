Луценко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1846 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1896

Отец: Луценко Калина

Мать: Анастасия

Смерть
Неизвестно
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