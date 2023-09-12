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Луценко Григорий
Луценко Григорий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.01.1896
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Луценко Калина
Около 1846 г.р.
Мать
Анастасия
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1896
Отец:
Луценко Калина
Мать:
Анастасия
Смерть
Неизвестно
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