Смирнов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.01.1938
Дата смерти18.08.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1938
https://rodnaya-vyatka.ru/places/44968
Образование
С 01.09.1946 по 31.05.1950
Маслёнская начальная школа, Оричевский район, Кировская область
Начальная школа | 1–4 классы
Образование
С 01.09.1950 по 13.02.1952
Пищалье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
5–6 классы | 5 класс и часть шестого | Пищальская средняя школа
Образование
С 01.03.1952 по 31.05.1955
Киров, город Киров, Кировская область
Окончание школы | Частично 6 класс и с 7 по 9 | Мужская средняя школа №39
Образование
23.06.1958
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Специальность: геология и разведка месторождений полезных ископаемых. Квалификация: техник геолог-разведчик | Исовский геологоразведочный техникум Свердловского совнархоза
Бракосочетание
16.12.1965
Жена: Смирнова Вера Тихоновна
Отделом ЗАГСа Кировского райисполкома города Свердловска
Рождение ребёнка
28.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Вера Тихоновна
Рождение ребёнка
02.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Вера Тихоновна
Работа или профессия
С 25.05.1971 по 28.02.1992
Государственный проектно-изыскательский институт «Уралгипротранс»
Развод
25.05.1981
Жена: Смирнова Вера Тихоновна
ЗАГС Октябрьского района г. Свердловска
Рождение ребёнка
01.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
08.08.1981
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
04.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Награда
03.07.1986
За долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР решением исполкома Свердловского областного Совета народных депутатов награждён медалью «Ветеран труда»
Работа или профессия
С 01.03.1992 по 10.06.2000
УрЭМИИТ
Технолог по оборудованию в ОКС
Работа или профессия
С 10.06.2000
Пенсионер
Работа или профессия
С 10.06.2000
Полевой геолог, краевед. автор книг об Уктусе и настоящей записки.
Смерть
18.08.2014
Ночью попал под машину на 13 км Полевского тракта
Похороны
21.08.2014
Нижне-Исетское Кладбище уч. 8А https://yandex.ru/maps/org/nizhne_isetskoye_kladbishche/1032729391/?ll=60.697562%2C56.733150&z=18.45 https://ritual-archive.ru/permission-view/10203668#map