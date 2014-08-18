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Смирнов Владимир Николаевич

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Место рождения

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.01.1938

Дата смерти

18.08.2014

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1942 г.р.
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Дети

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Добавил:

МС
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1938

Отец: Смирнов Николай Степанович

Мать: Смирнова Анна Степановна

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/44968
Образование
С 01.09.1946 по 31.05.1950
Маслёнская начальная школа, Оричевский район, Кировская область
Начальная школа | 1–4 классы
Образование
С 01.09.1950 по 13.02.1952
Пищалье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
5–6 классы | 5 класс и часть шестого | Пищальская средняя школа
Образование
С 01.03.1952 по 31.05.1955
Киров, город Киров, Кировская область
Окончание школы | Частично 6 класс и с 7 по 9 | Мужская средняя школа №39
Образование
23.06.1958
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Специальность: геология и разведка месторождений полезных ископаемых. Квалификация: техник геолог-разведчик | Исовский геологоразведочный техникум Свердловского совнархоза
Бракосочетание
16.12.1965

Жена: Смирнова Вера Тихоновна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Отделом ЗАГСа Кировского райисполкома города Свердловска
Рождение ребёнка
28.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Вера Тихоновна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Вера Тихоновна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Работа или профессия
С 25.05.1971 по 28.02.1992
Государственный проектно-изыскательский институт «Уралгипротранс»
Развод
25.05.1981

Жена: Смирнова Вера Тихоновна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
ЗАГС Октябрьского района г. Свердловска
Рождение ребёнка
01.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
08.08.1981

Жена: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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Рождение ребёнка
04.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Награда
03.07.1986
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
За долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР решением исполкома Свердловского областного Совета народных депутатов награждён медалью «Ветеран труда»
Работа или профессия
С 01.03.1992 по 10.06.2000
УрЭМИИТ
Технолог по оборудованию в ОКС
Работа или профессия
С 10.06.2000
Пенсионер
Работа или профессия
С 10.06.2000
Полевой геолог, краевед. автор книг об Уктусе и настоящей записки.
Смерть
18.08.2014
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Ночью попал под машину на 13 км Полевского тракта
Похороны
21.08.2014
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Нижне-Исетское Кладбище уч. 8А https://yandex.ru/maps/org/nizhne_isetskoye_kladbishche/1032729391/?ll=60.697562%2C56.733150&z=18.45 https://ritual-archive.ru/permission-view/10203668#map
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