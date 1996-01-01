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Колчин Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1913

Дата смерти

01.01.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

1939 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Колчин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Колчина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
24.07.1942

Сын: Колчин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Колчина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
24.11.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колчина Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колчина Евдокия Петровна

Смерть
01.01.1996
Рак печени
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