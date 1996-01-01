Колчин Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1913
Дата смерти01.01.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Колчина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
24.07.1942
Мать ребёнка: Колчина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
24.11.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колчина Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колчина Евдокия Петровна
Смерть
01.01.1996
Рак печени