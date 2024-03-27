Салямова (Вахитова) Минсулу Арслановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салямова (Вахитова) Минсулу Арслановна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1918

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Вахитов Арслан

Мать: Вахитова Латфикамал Загретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Зифа

Отец ребёнка: ?

г.Мелеуз, БАССР
Рождение ребёнка
1953

Сын: Салямов Дамир Сабирович

Отец ребёнка: Салямов Сабир

г.Черчик, Ташкентская область, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
1956

Сын: Салямов Алис Сабирович

Отец ребёнка: Салямов Сабир

г.Черчик, Ташкентская область, Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салямов Сабир

Развод
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
2003
г.Черчик, Ташкентская область, Узбекистан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Черчик, Ташкентская область, Узбекистан
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