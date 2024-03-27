Салямова (Вахитова) Минсулу Арслановна
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Вахитов Арслан
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Салямов Сабир
г.Черчик, Ташкентская область, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Салямов Сабир
г.Черчик, Ташкентская область, Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салямов Сабир
Развод
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
2003
г.Черчик, Ташкентская область, Узбекистан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Черчик, Ташкентская область, Узбекистан