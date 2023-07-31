Журавлева (Орехова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1949
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1949
Отец: Орехов Иван Васильевич
Мать: Орехова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
22.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
29.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлев Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017