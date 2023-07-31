Журавлева (Орехова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Орехова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1949

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1949

Отец: Орехов Иван Васильевич

Мать: Орехова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
22.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
29.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Михаил Михайлович

Смерть
2017
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