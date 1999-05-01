Синцева (Бабаева) Ксения Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцева (Бабаева) Ксения Никитична

Место рождения

Городище, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

26.08.1920

Дата смерти

01.05.1999

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1920

Отец: Бабаев Никита Ефимович

Мать: Бабаева ?

Городище, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синцев Георгий Петрович

Рождение ребёнка
12.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синцев Георгий Петрович

Смерть
01.05.1999
Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
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