Синцева (Бабаева) Ксения Никитична
Место рождения
Дата рождения26.08.1920
Дата смерти01.05.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1920
Отец: Бабаев Никита Ефимович
Мать: Бабаева ?
Рождение ребёнка
22.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синцев Георгий Петрович
Рождение ребёнка
12.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синцев Георгий Петрович
Смерть
01.05.1999
Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область