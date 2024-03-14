Соловьёва Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1971
Отец: Агарков Иван Васильевич
Мать: Агаркова Раиса Даниловна
Рождение ребёнка
15.11.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьёв Сергей Петрович
Рождение ребёнка
24.08.2004
Сын: Соловьёв Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Соловьёв Сергей Петрович