Соловьёва Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1971

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2004 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1971

Отец: Агарков Иван Васильевич

Мать: Агаркова Раиса Даниловна

Рождение ребёнка
15.11.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьёв Сергей Петрович

Рождение ребёнка
24.08.2004

Сын: Соловьёв Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Соловьёв Сергей Петрович

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