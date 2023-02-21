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Янков Семен Демьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1918 ст.

Сын: Янков Владимир Семенович

Мать ребёнка: Янкова Феодосия Митрофановна

Запись о рождении сделана в метрической книге Крестовоздвиженской церкви в слободе Россошь Воронежской губернии.
Место жительства
1918 ст.
На 1918 год - крестьянин села Борщевка Гомельского уезда Могилевской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янкова Феодосия Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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