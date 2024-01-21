Афанасев Иван Афанасевич
Место рожденияд. Липовая Ядринский район
Дата рождения1908
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Афанасий Сергеевич
Мать: Евдокия
д. Липовая Ядринский район
Рождение ребёнка
15.01.1937
Дочь: Александрова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Афанасьева Мария Гордеевна
Россия
Рождение ребёнка
23.10.1939
д. Липовая Ядринский район
Рождение ребёнка
23.11.1942
д. Липовая Ядринский район
Рождение ребёнка
17.06.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942