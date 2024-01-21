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Афанасев Иван Афанасевич

Место рождения

д. Липовая Ядринский район

Дата рождения

1908

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

Жена

1915 г.р.

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Афанасий Сергеевич

Мать: Евдокия

д. Липовая Ядринский район
Рождение ребёнка
15.01.1937

Дочь: Александрова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Афанасьева Мария Гордеевна

Россия
Рождение ребёнка
23.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афанасьева Мария Гордеевна

д. Липовая Ядринский район
Рождение ребёнка
23.11.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афанасьева Мария Гордеевна

д. Липовая Ядринский район
Рождение ребёнка
17.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афанасьева Мария Гордеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афанасьева Мария Гордеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Мария Гордеевна

Смерть
1942
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