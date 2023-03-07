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Трянина Ольга Ивановна

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Место рождения

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

07.07.1919

Дата смерти

06.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1919

Отец: Трянин Иван Яковлевич

Мать: Цепилова Анна Лукояновна

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
Место жительства
С 31.10.1938 по 1945
Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
до рождения второго ребенка (в 1941 году) работала древорубом на черноисточинском мехлесопункте
Рождение ребёнка
27.10.1939

Дочь: Шилкина Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Норкин Алексей Матвеевич

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.07.1941

Сын: Норкин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Норкин Алексей Матвеевич

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.04.1949

Дочь: Вавилова Нина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
Смерть
06.08.1963
Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Причина - острый гематобластический лейкоз Последнее место жительства: п. Уфимка, Ачитский район, Свердловская область, ул. Советская, д. 144 Заявитель: Норкин Петр Алексеевич
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