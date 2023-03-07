Трянина Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.07.1919
Дата смерти06.08.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1919
Отец: Трянин Иван Яковлевич
Мать: Цепилова Анна Лукояновна
Место жительства
С 31.10.1938 по 1945
до рождения второго ребенка (в 1941 году) работала древорубом на черноисточинском мехлесопункте
Рождение ребёнка
27.10.1939
Дочь: Шилкина Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Норкин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
12.07.1941
Отец ребёнка: Норкин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
24.04.1949
Дочь: Вавилова Нина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
06.08.1963
Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Причина - острый гематобластический лейкоз Последнее место жительства: п. Уфимка, Ачитский район, Свердловская область, ул. Советская, д. 144 Заявитель: Норкин Петр Алексеевич