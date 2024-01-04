Козлов Алексей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Алексей Максимович

Козлов Алексей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Козлов Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Козлов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Козлов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баткова Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Лизавета Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1915
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close