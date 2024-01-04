Козлов Алексей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1915
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Козлов Максим
Рождение ребёнка
1881
Рождение ребёнка
1898
Сын: Козлов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Антонина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баткова Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Лизавета Алексеевна
Смерть
1915