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Мурза Василий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1897

Дата смерти

07.03.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1949

Сын: Мурза Николай Васильевич

Мать ребёнка: Мартынова Анна Изотовна

Рождение ребёнка
29.05.1951

Дочь: Чернышова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Мартынова Анна Изотовна

Беслан, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Анна Изотовна

Смерть
07.03.1973
Новокрестьяновское, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
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