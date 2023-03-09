Мурза Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1897
Дата смерти07.03.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1949
Мать ребёнка: Мартынова Анна Изотовна
Рождение ребёнка
29.05.1951
Дочь: Чернышова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Мартынова Анна Изотовна
Беслан, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартынова Анна Изотовна
Смерть
07.03.1973
Новокрестьяновское, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан