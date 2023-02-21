Овсянников Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1908
Дата смертиОколо 1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 05.11.1930 по 19.02.1955
Род войск: 147 зкп САВО | Воинское звание: майор | Овсянников Михаил Васильевич | Учетно-послужная картотека | Дата рождения: 01.02.1908 | Место рождения: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону | Наименов... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нелли Михайловна
Мать ребёнка: Овсянникова Клавдия Ивановна
Смерть
Около 1995