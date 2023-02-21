Овсянников Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвсянников Михаил Васильевич

Овсянников Михаил Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1908

Дата смерти

Около 1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 05.11.1930 по 19.02.1955
Род войск: 147 зкп САВО | Воинское звание: майор | Овсянников Михаил Васильевич | Учетно-послужная картотека | Дата рождения: 01.02.1908 | Место рождения: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону | Наименов... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нелли Михайловна

Мать ребёнка: Овсянникова Клавдия Ивановна

Смерть
Около 1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close