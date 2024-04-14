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Никитин Афанасий

Место рождения

Выры, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

03.11.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Выры, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Капитон Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Никитин Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Никитин Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Никитин Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Аксинья

Выры, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
03.11.1881 ст.
Выры, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
от ушиба

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