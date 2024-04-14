Никитин Афанасий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти03.11.1881 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Капитон Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Никитин Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Никитин Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Никитин Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Аксинья
Смерть
03.11.1881 ст.
от ушиба