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Пыхтин Александр Валентинович
Пыхтин Александр Валентинович
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Место рождения
Ульяновск
, город Ульяновск, Ульяновская область
Дата рождения
17.01.1951
Дата смерти
22.02.2006
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Анкудинова) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Ульяновск
, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
?
Смерть
22.02.2006
Ульяновск
, город Ульяновск, Ульяновская область
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