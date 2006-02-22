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Пыхтин Александр Валентинович

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

17.01.1951

Дата смерти

22.02.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
22.02.2006
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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