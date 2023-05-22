Малышева Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева София Николаевна
Отец ребёнка: Малышев Николай???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Малышев Николай???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Малышев Николай???
Смерть
Неизвестно