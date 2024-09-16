Разумов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: Разумова (Тюменцева) Капитолина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Разумова (Тюменцева) Капитолина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Разумова (Тюменцева) Капитолина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумов Александр Александрович
Мать ребёнка: Разумова (Тюменцева) Капитолина Георгиевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Павел
Мать ребёнка: Разумова (Тюменцева) Капитолина Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1935
Мать ребёнка: Разумова (Тюменцева) Капитолина Георгиевна