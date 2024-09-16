Разумов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумов Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: Разумова (Тюменцева) Капитолина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Разумова (Тюменцева) Капитолина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Разумова (Тюменцева) Капитолина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумов Александр Александрович

Мать ребёнка: Разумова (Тюменцева) Капитолина Георгиевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Павел

Мать ребёнка: Разумова (Тюменцева) Капитолина Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Георгий Александрович

Мать ребёнка: Разумова (Тюменцева) Капитолина Георгиевна

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