Сергеева Евфимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Емельянова Татьяна Агеевна
Отец ребёнка: Кулагин Агей Емельянович
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Кулагин Агей Емельянович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Миронова (Емельянова) Евдокия Агеевна
Отец ребёнка: Кулагин Агей Емельянович
Рождение ребёнка
19.02.1876
Дочь: Емельянова Анна Агеевна
Отец ребёнка: Кулагин Агей Емельянович
Рождение ребёнка
23.02.1877
Дочь: Емельянова Дарья Агеевна
Отец ребёнка: Кулагин Агей Емельянович
Рождение ребёнка
06.12.1885
Сын: Емельянов Александр Агеевич
Отец ребёнка: Кулагин Агей Емельянович
Смерть
После 1885