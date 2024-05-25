Сергеева Евфимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Евфимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулагин Агей Емельянович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Емельянова Татьяна Агеевна

Отец ребёнка: Кулагин Агей Емельянович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Емельянов Иван Агеевич

Отец ребёнка: Кулагин Агей Емельянович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Миронова (Емельянова) Евдокия Агеевна

Отец ребёнка: Кулагин Агей Емельянович

Рождение ребёнка
19.02.1876

Дочь: Емельянова Анна Агеевна

Отец ребёнка: Кулагин Агей Емельянович

Рождение ребёнка
23.02.1877

Дочь: Емельянова Дарья Агеевна

Отец ребёнка: Кулагин Агей Емельянович

Рождение ребёнка
06.12.1885

Сын: Емельянов Александр Агеевич

Отец ребёнка: Кулагин Агей Емельянович

Смерть
После 1885

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