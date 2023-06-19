Душин Максим Антонович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти25.04.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1943
Дочь: Душина Элла Максимовна
Мать ребёнка: Федосеенко Душина Евдокия Пантелеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1944
Фруктовое, Верхнесадовский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения