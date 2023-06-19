Душин Максим Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душин Максим Антонович

Место рождения

Приазовское

Дата рождения

1914

Дата смерти

25.04.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1943

Дочь: Душина Элла Максимовна

Мать ребёнка: Федосеенко Душина Евдокия Пантелеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеенко Душина Евдокия Пантелеевна

Смерть
25.04.1944
Фруктовое, Верхнесадовский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения