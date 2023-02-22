Мартынова (Кукаева) Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти10.11.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
24.01.1910
Рождение ребёнка
24.10.1910
Дочь: Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
14.09.1911
Дочь: София Алексеевна
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
23.02.1914
Сын: Мартынов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
11.07.1915
Сын: Мартынов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
29.10.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Михайлович
Смерть
10.11.1922
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Михайлович