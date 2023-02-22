Мартынова (Кукаева) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Кукаева) Дарья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

10.11.1922

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Кукаев Василий Андреевич

Мать: Кукаева Меланья Григорьевна

Бракосочетание
24.01.1910

Муж: Мартынов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
24.10.1910

Дочь: Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
14.09.1911

Дочь: София Алексеевна

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
23.02.1914

Сын: Мартынов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
11.07.1915

Сын: Мартынов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
29.10.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Михайлович

Смерть
10.11.1922
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Михайлович

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