Ивченко Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1911 ст.
Дочь: Ивченко Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Ивченко Николай Иванович
Место жительства
1911 ст.
Волчанск, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно