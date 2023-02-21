Гуселетов Марк Васильевич
Место рожденияд. Бещгульская Карташевской волости
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Гуселетов Василий
Мать: не указана
д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1816
Сын: Гуселетов Савелий Маркович
Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья Никитична
д. Бещгульская Карташевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно