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Паур (Боровкова) Валентина Степановна

Место рождения

село Никольская слободка Остерского уезда Черниговской губернии

Дата рождения

07.05.1909 ст.

Дата смерти

03.06.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1909 ст.

Отец: Боровков Степан (Стефан) Михайлович

Мать: Боровкова (Леви) Надежда Николаевна

Бракосочетание
09.11.1927

Муж: Герасименко Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Герасименко Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Герасименко Петр Афанасьевич

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Бракосочетание
16.10.1934

Муж: Паур Мечислав Вячеславович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.03.1935

Сын: Паур Станислав Мечиславович

Отец ребёнка: Паур Мечислав Вячеславович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
03.06.1998
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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