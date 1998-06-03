Паур (Боровкова) Валентина Степановна
Место рождениясело Никольская слободка Остерского уезда Черниговской губернии
Дата рождения07.05.1909 ст.
Дата смерти03.06.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1909 ст.
Бракосочетание
09.11.1927
Рождение ребёнка
1928
Сын: Герасименко Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Герасименко Петр Афанасьевич
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Бракосочетание
16.10.1934
Рождение ребёнка
30.03.1935
Сын: Паур Станислав Мечиславович
Отец ребёнка: Паур Мечислав Вячеславович
Смерть
03.06.1998