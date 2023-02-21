? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мухина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Корнев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Корнев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Корнев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Корнев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнев Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close