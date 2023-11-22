Степанова Анастасия Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николаев Эдуард Витальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Степанов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Арсентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Степанов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Степанов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов Дмитрий