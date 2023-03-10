Костров Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1889
Дата смерти27.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1889
Отец: Костров Иван
Мать: Кострова Анна
Рождение ребёнка
24.07.1923
Дочь: Батуева Ольга
Мать ребёнка: Кострова Ксения (Оксинья)
Рождение ребёнка
17.09.1925
Сын: Костров Михаил
Мать ребёнка: Кострова Ксения (Оксинья)
Рождение ребёнка
17.06.1928
Сын: Костров Дмитрий
Мать ребёнка: Кострова Ксения (Оксинья)
Рождение ребёнка
07.12.1932
Сын: Костров Николай
Мать ребёнка: Кострова Ксения (Оксинья)
Рождение ребёнка
05.11.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кострова Ксения (Оксинья)
Смерть
27.05.1978
Похороны
Неизвестно