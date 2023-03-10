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Костров Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1889

Дата смерти

27.05.1978

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

1923 г.р.
1925 г.р.
1928 г.р.
1932 г.р.
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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1889

Отец: Костров Иван

Мать: Кострова Анна

Рождение ребёнка
24.07.1923

Дочь: Батуева Ольга

Мать ребёнка: Кострова Ксения (Оксинья)

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1925

Сын: Костров Михаил

Мать ребёнка: Кострова Ксения (Оксинья)

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1928

Сын: Костров Дмитрий

Мать ребёнка: Кострова Ксения (Оксинья)

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1932

Сын: Костров Николай

Мать ребёнка: Кострова Ксения (Оксинья)

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
05.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кострова Ксения (Оксинья)

Кизел, город Кизел, Пермский край
Смерть
27.05.1978
Кизел, город Кизел, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Кизел, город Кизел, Пермский край
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