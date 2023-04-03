Борис Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764 или 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 или 1768
Отец: Василий Евдокимов
Мать: Ксения Макарова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Мавра Борисова
Мать ребёнка: Фекла Данилова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Дмитрий Борисов
Мать ребёнка: Фекла Данилова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Козьма Борисов
Мать ребёнка: Фекла Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Данилова
Смерть
Неизвестно