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Борис Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764 или 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 или 1768

Отец: Василий Евдокимов

Мать: Ксения Макарова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Мавра Борисова

Мать ребёнка: Фекла Данилова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Дмитрий Борисов

Мать ребёнка: Фекла Данилова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Козьма Борисов

Мать ребёнка: Фекла Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Данилова

Смерть
Неизвестно
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